Coronavirus: Valle d'Aosta, continua crescita casi positivi

Continua la crescita di casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta. Tre contagiati in più sono stati scoperti nelle ultime 24 ore. Ora i casi positivi sono 39, di cui quattro ricoverati al Parini (uno in Rianimazione) e 35 in isolamento domiciliare. E' quanto si legge nell'aggiornamento casi Covid-19 diffuso dall'Unità di crisi. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 1.263.