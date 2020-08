Mostre: opere di Livio Charbonnier nella Collegiata S.Orso

"Pa de bride, pa de poussa" è il titolo della mostra dedicata all'artigiano Livio Charbonnier che sarà aperta al pubblico dal 22 agosto al 31 dicembre nelle sale espositive della Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta.

L'esposizione, a ingresso gratuito, si compone di 100 opere realizzate da Charbonnier in occasione delle passate edizioni della Mostra-concorso di artigianato di tradizione, nelle categorie 'intaglio' e 'attrezzi e oggetti per l'agricoltura'.

"In questo periodo di rilancio del nostro territorio - commenta il presidente della Regione, Renzo Testolin - è importante aver dato un momento di visibilità al nostro artigianato di tradizione, attraverso uno degli interpreti più autentici del grande savoir faire valdostano: Livio Charbonnier è, infatti, considerato uno dei massimi esperti regionali nel settore degli attrezzi e degli oggetti agricoli, vantando la partecipazione, a decorrere dal 1969, a ben 50 edizioni della Mostra-concorso di artigianato di tradizione, oltre ad altrettante presenze alla millenaria Foire de Saint-Ours". L'ingresso alla mostra è contingentato con l'obbligo di indossare la mascherina.