Coronavirus: ancora 36 casi positivi in Valle d'Aosta

Sono ancora 36 i casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati due nuovi contagiati. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi sull'emergenza Covid-19. I guariti salgono a 1.011 (due in più di ieri) e i pazienti Covid ricoverati in ospedale scendono a sei (nessuno in rianimazione), mentre quelli in isolamento domiciliare sono 30. I morti sono sempre 144 (72 uomini e 72 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni) e 1.191 i contagiati dall'inizio dell'epidemia.