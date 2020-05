Fase 2: monitoraggio Codacons, 57% banche Vda non risponde

(ANSA) - AOSTA, 26 MAG - Nonostante la riapertura il 57 per cento degli sportelli bancari valdostani non risponde al telefono. E' quanto emerge da un monitoraggio effettuato dal Codacons il 18 e il 19 maggio scorsi relativo ai prestiti sotto i 25mila euro garantiti dallo Stato in favore delle piccole imprese. "I risultati sono, purtroppo, del tutto sconfortanti", commenta l'associazione.

Quanto al contenuto delle informazioni rese sulla possibilità di ottenere il prestito, il monitoraggio del Codacons evidenzia "pesanti difformità nelle risposte fornite anche fra operatori delle stesse banche, i quali a volte affermano che per ottenere il finanziamento occorre già essere correntisti presso lo stesso istituto - tesi del tutto contraria alle disposizioni di legge - altre volte sostengono che è possibile anche per i non correntisti accedere al prestito". (ANSA).