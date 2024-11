Schillaci, difendiamo sanità pubblica ma serve prevenzione

"A differenza di quello che dicono altri, noi difendiamo la sanità pubblica e non vogliamo smantellare il sistema sanitario nazionale, ma va detto in modo chiaro che nessun sistema universalistico come il nostro potrà reggere a lungo se non investiamo in prevenzione": così il ministro della Salute Orazio Schillaci durante un incontro nella sala del Consiglio comunale di Città di Castello.

Con lui la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il senatore Franco Zaffini.

Per il ministro, in ambito di azioni sulla sanità, un punto fondamentale è quindi la prevenzione. "Siamo - ha ricordato - la nazione che è tornata ad essere la seconda più longeva al mondo dopo il Giappone, come dicono i dati Istat. Non possiamo non investire in prevenzione, dobbiamo avere italiani e italiane non solo che vivano di più ma che vivano meglio".

Altra azione su cui puntare per il ministro è quella per la medicina territoriale, "con la digitalizzazione che può dare un grande contributo". "L'Umbria su questo è capofila di investimenti con il Pnrr che stanno andando avanti molto bene" ha aggiunto Schillaci.



