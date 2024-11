Schillaci, c'è l'impegno a non lasciare indietro alcuno

"Non dobbiamo lasciare indietro nessuno, questo è il messaggio che voglio dare soprattutto ai cittadini più deboli e più fragili e su questo c'è l'impegno di tutti": lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci a Città di Castello parlando di autonomia differenziata e dei suoi effetti anche in una regione come l'Umbria. "L'autonomia differenziata in sanità esiste dal 2001 - ha ricordato - e ci sono regioni che vanno a velocità diverse. Ed allora se è un metodo per far sì che chi è in difficoltà possa migliorare allora va bene".

Tesei ha ribadito che la sanità dell'Alto Tevere, così come di tutto il resto del territorio regionale, "per il prossimo futuro va nella direzione di una sanità territoriale più vicina ai cittadini, attraverso la realizzazione delle case e gli ospedali di comunità". "Stiamo costruendo non solo fisicamente le strutture, -ha spiegato - anche riutilizzando quelle vecchie senza consumo di suolo, ma lavoriamo per dare gambe al progetto nel suo complesso per essere pronti, alla scadenza del Pnrr, a partire subito".



