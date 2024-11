Schillaci, per dati sanitari aumentare sicurezza ospedali

"Dobbiamo stare attenti perché in un contesto complesso e moderno i dati sanitari hanno anche un valore economico e possono diventare qualcosa di cui i malintenzionati possono impossessarsi ed è per questo che dobbiamo aumentare la sicurezza nei nostri ospedali e presidi sanitari": lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a Città di Castello per un'iniziativa a sostegno della presidente della Regione Umbria, ricandidata, Donatella Tesei.

Il ministro ha così parlato di quanto emerso dal rapporto dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica.

"Ricordo sempre - ha proseguito Schillaci - che i dati sanitari hanno un valore fondamentale perché da questi si possono avere sviluppi importanti soprattutto per capire l'andamento futuro delle malattie, per identificare le popolazioni più a rischio e per avere idea di chi può giovarsi di più di una determinata terapia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA