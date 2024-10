Locatelli ringrazia l'Umbria per il G7 Inclusione

"L'Umbria ha risposto benissimo, non posso che ringraziare ancora una volta la Regione, la presidente Donatella Tesei ma anche l'organizzazione che c'è stata tra le diverse realtà istituzionali": nel pieno della giornata di incontri che porterà alla firma della Carta di Solfagnano, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha promosso la macchina organizzativa del G7 Inclusione e Disabilità. Con particolare riferimento all'Umbria.

"Penso per esempio alla macchina della sicurezza - ha detto Locatelli - con la prefettura e la questura di Perugia, tutte le forze dell'ordine che stanno lavorando insieme, e poi la rete socio assistenziale e sociosanitaria". Una rete, ha sottolineato rispondendo all'ANSA, decisiva per la prima giornata di Assisi.

"È stata in grado di garantire - ha sottolineato la ministra - un supporto e un sostegno alle persone che volevano partecipare, che sono arrivate anche da lontano e che magari se non fossimo stati pronti, anche per un cambio di gomme, mi pare ne abbiamo avuti due, non avrebbero potuto partecipare".

"Per me - ha ribadito Locatelli - il risultato più bello è questo straordinario lavoro fatto insieme con il coordinamento della rete socio-assistenziale, ma anche dell'emergenza con il 118, Anpas, le Misericordie, tutti coordinati insieme anche con aiuto del Serafico che è stato strategico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA