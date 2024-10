Ciciliano, in Umbria un grande lavoro su gestione emergenze

"La Regione Umbria dopo il terremoto del 1997 ha accelerato in maniera molto importante su quelle che sono le tematiche di gestione delle emergenze di protezione civile": è quanto ha sottolineato il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, a margine dei lavorio del G7 Inclusione e disabilità in corso al Castello di Solfagnano, a Perugia "Da questo punto di vista - ha aggiunto - un lavoro è stato fatto, basta andare in giro per territori e vedere quanto in realtà le nuove tecniche costruttive abbiano rinforzato le strutture che erano state danneggiate al tempo del sisma. Ed è il motivo per cui poi il più recente sisma del centro Italia ha impattato molto meno sul territorio umbro. Quindi un grande lavoro è stato fatto da allora".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA