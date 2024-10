Locatelli, vedere negli altri i talenti e le competenze

Ha parlato di un "cambio di prospettiva che consenta di vedere negli altri i talenti e le competenze" la ministra Alessandra Locatelli intervenendo a uno dei panel del G7 Inclusione e disabilità in corso a Perugia. "Se diamo delle opportunità alle persone e le mettiamo nelle condizioni di coglierle il risultato è straordinario per tutti i Paesi per essere più forti e coesi nelle nostre comunità e questa è una grande sfida per il futuro" ha aggiunto.

Locatelli ha ribadito "l'eccezionalità di ritrovarsi tutti insieme". "E' un messaggio che deve oltrepassare questo momento - è stato il suo invito - e diventare concreto punto di riferimento per il futuro. Che spero sia sempre più condivisa con il mondo delle associazioni e del privato, anche sociale, e con tutti coloro che possono contribuire a realizzare progetti mirati sul territorio per dare risposti ai bisogni".

La ministra ha ringraziato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e quella dell'Osservatorio regionale Paola Fioroni per la loro presenza e "perché hanno svolto un ottimo lavoro anche le associazioni del territorio". "Hanno dimostrato un entusiasmo e una partecipazione nel volerci accogliere che mi hanno dato le energie per dire 'da qui possiamo fare grandi cose'".



