Lupi, in Umbria Noi moderati vera novità delle regionali

Maurizio Lupi ha aperto in Umbria la campagna elettorale di Noi Moderati - Civici per l'Umbria in vista delle prossime elezioni regionali. Il leader nazionale del partito, intervenuto alla sala della Partecipazione a palazzo Cesaroni, a Perugia, ha sottolineato che la formazione "sarà la vera novità di queste elezioni in Umbria".

"Siamo a sostegno della presidente uscente, Noi Moderati darà un contributo fondamentale per la vittoria", ha detto Lupi secondo cui il "simbolo condiviso non è la somma di due, ma la natura della quarta forza politica nazionale che sostiene il centrodestra". Noi Moderati "sarà con la sua lista, rispettando il progetto politico che è quello di far tornare ad essere protagonisti le forze civiche presenti sul territorio", ha detto a margine dell'incontro con la stampa, cui hanno partecipato Gianni Dionigi, Michele Toniaccini, Luca Briziarelli e gli onorevoli Pino Bicchielli e Alessandro Colucci.

Nel merito dell'operato della presidente Donatella Tesei, l'onorevole Lupi ha parlato di "un buon giudizio". "Credo che l'Umbria abbia fatto dei passi in avanti - ha aggiunto -, ma che ci sia da fare ancora tanto lavoro, in particolare sul tema delle infrastrutture, della sanità, che è un problema che non riguarda solo Umbria ma tutta Italia. Ma si è fatto un buon lavoro e ora c'è l'occasione di allargare coalizione".

Lupi, insieme agli altri esponenti del partito, ha in programma un incontro con la presidente Tesei. "Vogliamo dare un contributo di contenuti - ha annunciato -, di uomini e di donne.

Vedremo la data delle elezioni, ma partiamo adesso perché non vogliamo essere quelli che scendono in campo all'improvviso".

Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini, parlando della "grandissima sfida" per le imminenti regionali, ha evidenziato "che la compattezza del centrodestra è fondamentale". "Più offriremo una risposta di centro, moderata e credibile, più coinvolgeremo l'elettorato" ha aggiunto.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Lupi ha poi analizzato la sconfitta del centrodestra alle comunali nel capoluogo. "I cittadini hanno sempre ragione - ha detto -, non mi piace dire che hanno ragione quando votano centrodestra e hanno torto quando ci bocciano. Certamente abbiamo commesso degli errori, non ci siamo fatti comprendere. Ma sono lezioni che ci servono, tanto è vero che ci presentiamo a queste elezioni regionali ancora più compatti e uniti cercando di allargare la coalizione coinvolgendo forze nuove".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA