Lupi visita il Trasimeno e chiede 'politica protagonista'

Si è recato anche in visita al Trasimeno il leader nazionale di Noi Moderati Maurizio Lupi in occasione della giornata in Umbria per l'apertura della campagna elettorale per le regionali. Una tappa per vedere di persona la situazione del lago, dove il livello dell'acqua è in continuo calo. "Ci ha un po' stupito - ha detto Lupi durante un incontro con la stampa a Perugia -, che a livello nazionale abbiamo fatto un commissario straordinario per l'emergenza idrica, e non è normale che non sia stato inserito anche il lago Trasimeno per gli interventi che devono essere fatti".

"Credo che la politica debba tornare ad essere protagonista seriamente indipendentemente dal centrodestra o centrosinistra", ha aggiunto Lupi sottolineando la necessità di "una sburocratizazione". "Per salvare l'ambiente bisogna accelerare i tempi, bisogna ripulire quel lago". Il presidente di Noi moderati ha spiegato di avere avuto un dialogo con uno dei sindaci del territorio del Trasimeno "che non è di centrodestra". "Ma in questo caso - ha detto - siamo uniti tutti e quindi credo che dobbiamo non inventarci nuovi commissari, ma semplicemente ampliare i poteri del commissario straordinario che già c'è, affinché possa anche inserire gli interventi sul lago Trasimeno". Secondo Lupi "le soluzioni ci sono, il commissario intervenga e rapidamente".



