Lupi, sul tavolo problemi ben più grandi di Sangiuliano

"Sono rimasto un pò stupito. Mi sembra che sul tavolo ci siano problemi ben più grandi di quelli del ministro Sangiuliano che ieri con coraggio ha chiarito la sua posizione": lo ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine di un incontro a Perugia per l'avvio della campagna elettorale in Umbria. "C'è un giudizio che riguarda la persona e uno ovviamente sull'aspetto politico e istituzionale e in relazione a quest'ultimo mi sembra che la chiarezza con cui il ministro ha detto di non essere ricattabile e che non sono state usate risorse pubbliche dovrebbe mettere fine alla polemica politica. Mi piacerebbe parlare di cose ben più importanti" ha aggiunto.

"Abbiamo una sfida importante come quella del commissario europeo - ha sottolineato ancora Lupi - e siamo convinti che Fitto avrà una delega importante. C'è tutto il tema delle legge di stabilità su cui confrontarci".

Riguardo alla questione giustizia, il leader di Noi moderati si è detto "stupito dalla posizione di Italia Viva anche nei confronti del ministro Sangiuliano". "E' inconcepibile - ha proseguito - che chi a parole dice di essere garante e che fa della giustizia la sua battaglia, penso al già presidente del Consiglio Renzi, utilizzi questi strumenti solo per riaccreditarsi laddove non lo vogliono, cioè nel centrosinistra, diventando più giustizialista del Partito democratico. Questa è una vergogna. Mi auguro per esempio che invece si faccia molta chiarezza rispetto a questo caso su quello che si sta succedendo in commissione Antimafia. A proposito del luogo dove siamo, Raffaele Cantone (il procuratore della Repubblica di Perugia - ndr) chiede addirittura gli arresti cautelari (i domiciliari nell'ambito della cosiddetta indagine sul dossieraggio - ndr) per un caso clamoroso di deviazione delle istituzioni e tre pagine vengono dedicate al gossip e non invece ad approfondire nell'interesse di tutti i cittadini un caso come quello di Perugia".

"Mi auguro - ha detto ancora Lupi - che si ponga fine a queste polemiche inutili".



