Lupi, la maggioranza non è in bilico e lo vedremo in Europa

La maggioranza di Governo "non solo non è in bilico e in Europa lo vedremo" per il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. "C'è qualcuno che sta tentando di mettere i bastoni tra la ruote ma siccome solo tre settimane fa, e sembrano passati anni, si è detto che il centrodestra non contava assolutamente nulla, era isolato in Europa e non avrebbe avuto alcuna delega importante mentre ora, crediamo, la avrà e speriamo abbia anche un vicepresidenza esecutiva... come sempre carta canta" ha detto a margine di un'iniziativa a Perugia.

"Se le opposizioni dicono che siamo isolati - ha detto ancora Lupi - ben venga l'isolamento, se otterremo quello che sembra con la delega a Fitto. Non nell'interesse del centrodestra ma di tutta l'Italia. E mi auguro che il centrosinistra faccia il tifo come l'abbiamo fatto noi quando ci fu Gentiloni perché noi al Parlamento europeo votammo a favore perché è il commissario dell'Italia".



