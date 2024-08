Bandecchi, 'notizie dopo che mi sono candidato in Umbria'

"Gli articoli sono usciti su due testate nazionali, contemporaneamente, a tre mesi di distanza dal provvedimento. Proprio quando tutti hanno ufficialmente saputo che mi sono candidato a presidente della Regione Umbria": è il commento di Stefano Bandecchi dopo il nuovo sequestro nei confronti dell'Università Niccolò Cusano. In una dichiarazione all'ANSA. "Non c'è nulla di casuale in tutto ciò - ha aggiunto -, chiaramente, basta mettersi d'accordo come la 'banda bassotti' ed ecco ciò che accade. Menomale che questa volta, almeno, mi hanno qualificato, perché anche questo lo sanno tutti ormai, come leader di Alternativa popolare. Dopo che queste testate, ma parlo anche di altre nazionali, non ci hanno mai considerati - ha concluso Bandecchi -, dando voce a chiunque tranne che a noi".



