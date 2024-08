Bandecchi, 'ho letto i giornali e mi sono fatto una risata'

(v. 'Sequestro da 2,6 milioni di euro...' delle 13.52) "Ho letto i giornali e mi sono fatto una grande risata": Stefano Bandecchi replica con un video su Instagram alla notizia del sequestro di 2,6 milioni di euro disposto dal gip di Roma nei confronti dell'università Niccolò Cusano. "Adesso pranzo, mi sono rilassato in piscina. Sono stato tranquillo e sereno" dice sorridendo.

"Quando dei giornali - afferma Bandecchi - pubblicano cose successe due mesi fa vuol dire che tre giornalisti, due magistrati, 20 politici e due o tre dirigenti sono d'accordo e hanno fatto una banda. Tipo la banda bassotti. Più che altro mi interessa per tutti i politici. Per la prima volta qualcuno ha capito che sono anche il segretario di Alternativa popolare e questa è una cosa importante".

"E comunque nonostante tutto quello che mi è successo, ripeto, a giugno-luglio, ho fatto delle vacanze eccellenti" ha concluso Bandecchi con una sonora risata.



