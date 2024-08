Sequestro da 2,6 milioni di euro per UniCusano di Bandecchi

Un secondo sequestro di 2,6 milioni di euro, dopo quello da 20,2 milioni scattato nel gennaio 2023, è stato disposto il gip di Roma, su richiesta del pm Mara Mattioli, nei confronti dell'università Niccolò Cusano di Stefano Bandecchi, già presidente della Ternana e attuale sindaco di Terni. A riportare la notizia sono alcuni quotidiani nazionali.

Il provvedimento, si legge, è stato applicato lo scorso 3 giugno. Il contesto è quello dell'indagine avviata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Roma sulle attività di UniCusano, in relazione a presunte imposte sui redditi (Ires) non versate. Se il primo sequestro, poi confermato ad ottobre 2023 dalla Cassazione, era relativo al periodo 2016-2020, l'ultimo - quello da 2,6 milioni - riguarderebbe l'annualità 2021, inizialmente non compresa negli accertamenti degli inquirenti. Secondo quest'ultimi l'università di Stefano Bandecchi, avrebbe finanziato una serie di società controllate, aventi fini commerciali e non istituzionali, fra cui la Ternana calcio, beneficiando del regime fiscale agevolato ed evadendo in tal modo l'imposta sul reddito.



