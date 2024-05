Cantine Aperte, sono 47 in Umbria

Sono 47 le aziende umbre che aderiscono a Cantine Aperte 2024. Tra visite guidate in cantina, degustazioni di vino in abbinamento a prodotti locali, ma anche escursioni in bicicletta, intrattenimento musicale e attività per i più piccoli, sono molteplici le esperienze proposte per sabato 25 e domenica 26 maggio. Attività che per il primo anno saranno prenotabili sul portale del Movimento Turismo del Vino Umbria.

Giunto alla sua 31/a edizione, l'appuntamento annuale di Movimento Turismo del Vino accompagna enoturisti e appassionati alla scoperta dei territori e dei suoi produttori. A partire dal suo storico slogan "Vedi cosa bevi", Cantine Aperte promuove la degustazione non solo come esperienza gustativa, ma anche come attività consapevole che contribuisce a un consumo responsabile e appagante, in nome della qualità.

"Pensiamo a questo evento come un momento in cui è possibile diffondere la cultura del vino, del bere di qualità a contatto con il territorio di produzione", sottolinea il presidente Mtv Umbria Giovanni Dubini. "Un territorio unico - continua - nel cuore dell'Italia, dove le sue colline ondulate e il clima favorevole forniscono condizioni ideali per la coltivazione delle viti. Cantine Aperte è un modo suggestivo per esplorare la regione e le sue cantine, tra escursioni, passeggiate tra i vigneti e picnic immersi tra i filari".

Le Cantine Aperte, ricorda Dubini, sono quelle del Movimento Turismo del Vino, "che per disciplinare garantiscono un'accoglienza coi fiocchi, a garanzia della qualità dell'ospitalità in cantina, dell'educazione al bere consapevole e della sicurezza".

Per ogni kit di degustazione con un calice di Cantine Aperte, 6 euro saranno destinati a Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, che continua così la sua collaborazione con l'evento come ricorda Jonas Maniaz, responsabile Gestione rete territoriale Fondazione Airc: "Ringraziamo il Movimento Turismo del Vino e tutte le cantine aderenti per avere scelto di sostenere la ricerca sul cancro, un impegno che in sette edizioni ci ha consentito di raccogliere oltre 500mila euro che hanno contribuito al finanziamento di percorsi di formazione per giovani talenti della ricerca".

La speciale novità di quest'anno è la possibilità di prenotare le varie "wine experiences" direttamente dal sito www.mtvumbria.it



