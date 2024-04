L'Umbria e-mobility Network al Vtm di Torino

Oltre 100 incontri "business to business" e l'avvio di collaborazioni internazionali, ma anche progetti in vista con l'Università degli Studi di Perugia.

Umbria e-mobility Network di ritorno dal "Vtm - Vehicle and Transportation Technology Innovation Meetings" traccia un bilancio positivo dopo la partecipazione alla business convention dedicata all'industria dell'automotive, che si è svolta lo scorso marzo a Torino, ed annuncia anche progettualità in corso con il dipartimento di Ingegneria.

Le novità del Network nato due anni fa, che raccoglie il tessuto produttivo umbro che opera nel settore della mobilità sostenibile, sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede di Confindustria Umbria a Perugia e moderata dal vicedirettore Luca Angelini. Promosso da Confindustria Umbria con il supporto di Umbria Export, Umbria Digital Innovation Hub e Camera di Commercio dell'Umbria, il Cluster esprime un fatturato consolidato di quasi 600 milioni di euro e 2.300 dipendenti.

Il presidente di Umbria e-mobility, Alessio Damiani, ha evidenziato i "risultati industriali", attraverso una aggregazione al momento di 17 aziende, "risultati scientifici" visto il legame con l'Università e pure i "risultati commerciali" raggiunti dal Network grazie all'evento di Torino.

Otto le aziende che hanno partecipato, presentando le proprie tecnologie e i servizi per la mobilità sostenibile agli operatori del settore.

"La presenza al Vtm - ha affermato Damiani - ha segnato un primo passo importante nel promuovere il Network, offrendo un'occasione unica di crescita alle nostre imprese che hanno avuto l'opportunità di presentarsi in forma aggregata ad uno degli eventi di riferimento a livello internazionale".

Umbria e-mobility era presente alla manifestazione per la prima volta in forma aggregata nello stand realizzato grazie al sostegno di Regione Umbria e Sviluppumbria. E allo stand del Network umbro, che ha ricevuto la visita di una delegazione di imprese svedesi, sono state esplorate nuove opportunità di collaborazione con Cim 4.0 (Competence Industry Manufacturing 4.0) e Politecnico di Torino.

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, affiancato dal responsabile Attività operative di Sviluppumbria Mauro Marini, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione del Cluster al Vtm parlando di "un Cluster giovane, composto da imprese che appartengono a segmenti differenti della filiera ma che sta promuovendo efficacemente un brand unitario".

"Le forme di aggregazione come questa - ha proseguito l'assessore - non sono una semplice sommatoria di fatturato ma un ecosistema territoriale che sviluppa modelli di crescita collettiva. La Regione continuerà quindi a supportare il Network per sostenere anche l'industria automotive italiana, filiera unica per competenze e capacità a livello europeo e mondiale".

Tra le novità illustrate, infine, anche la collaborazione avviata da Umbria e-mobility Network con l'Università degli Studi di Perugia. Della partnership ha parlato la professoressa del Dipartimento di Ingegneria Linda Barelli: "L'obiettivo è promuovere progetti di ricerca per sviluppare soluzioni innovative, intensificare i rapporti tra il mondo accademico e il settore industriale, stimolare lo sviluppo del territorio con una sperimentazione mirata per tradurre l'innovazione e il trasferimento tecnologico in azioni visibili che rafforzino l'intesa tra ricercatori, studenti e il settore industriale".

All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti delle aziende che fanno parte del Cluster: Angelantoni Test Technologies, Art, Asterisco Tech, Cimarredi, Eles semiconductor equipment, Emotion, EN4, Faluomi, König Metall GT, Meccanotecnica Umbra, Modulo, Privé, Sitem, Solaredge E-mobility, Synergie Cad Instruments, Terex Italia e Xepics Italia.



