Galliano e Capossela protagonisti a Umbria jazz 2024

Si completa il programma di Umbria jazz 2024 all'arena Santa Giuliana. Il 12 luglio è in calendario un doppio set 'imperdibile': il New York Tango trio di Richard Galliano e il concerto di Vinicio Capossela in ricordo di Sergio Piazzoli.

Galliano - ricorda Umbria jazz in una nota - ha cambiato il corso della storia della fisarmonica. Francese, virtuoso della fisarmonica, amatissimo dal pubblico italiano e di casa a Umbria Jazz. Galliano è anche l'unico fisarmonicista che abbia registrato per la prestigiosa etichetta di musica classica Deutsche Grammophon (dischi di Bach, Mozart, Vivaldi, Nino Rota). Ha inciso più di 50 album a suo nome e collaborato con un numero impressionante di artisti e musicisti prestigiosi dei più diversi generi: Chet Baker, Ron Carter, Wynton Marsalis, Charlie Haden, Gary Burton, Michel Portal, Kurt Elling, Serge Reggiani, Claude Nougaro, Juliette Gréco, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Nigel Kennedy. È un grande specialista del tango argentino e della new musette francese.

In occasione del trentennale dell'uscita di Camera a Sud, Altri tasti, il tour estivo di Vinicio Capossela, lascerà il posto ai Vecchi tasti, un concerto unico in cui verranno eseguiti i tredici brani del disco pubblicato nel 1994. Lo spettacolo riprende l'esperienza iniziata nel 2020 con il tour Round one thirty five - Personal standards. Si tratterà di un viaggio sul filo del tempo, che dal presente getta uno sguardo alle urgenze biografiche di trent'anni fa in un itinerario sulla macchina del tempo musicale per capire, qualora sia possibile, che cosa sia poi questo amore di cui canzoni cantano. Il concerto è un omaggio a Sergio Piazzoli, grande promoter perugino, che di Vinicio fu estimatore fin dall'inizio ed amico, ed è organizzato in collaborazione con il Comitato "Per Sergio Piazzoli" per le celebrazioni a dieci anni dalla morte.

Biglietti disponibili dalle ore 12.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA