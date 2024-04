Bandecchi, Ap non sarà alle elezioni per il sindaco di Perugia

"Alternativa popolare non avrà un candidato sindaco a Perugia. Davide Baiocco non è più il candidato di Ap e, se correrà, lo farà per conto suo": a ufficializzare la decisione è Stefano Bandecchi, leader del partito e sindaco di Terni. "Ap ha solo deciso di non partecipare alle elezioni comunali di Perugia" li è limitato ad aggiungere rispondendo all'ANSA dopo le notizie apparse su vari media negli ultimi giorni.

Intanto Baiocco ha confermato la decisione di proseguire il percorso avviato. "Hanno fatto una scelta di non voler partecipare più come partito alle comunali di Perugia. Io ci ho pensato, mi sono confrontato e ho deciso di andare avanti con la lista mia e le liste civiche in appoggio" ha detto sempre all'ANSA. "L'unica novità è che adesso Alternativa Popolare non è più al nostro fianco" ha aggiunto.

In un video diffuso nei social, il candidato sindaco di Perugia ha spiegato che la scelta di proseguire è arrivata "dopo un confronto con le persone che mi stanno più vicino". "Accetto e rispetto la decisione di Alternativa Popolare - ha proseguito - e vado avanti per tanti motivi, per l'appoggio, il sostegno e l'idea che è quella di partenza, cioè fare del bene alla mia città".



