Arrivano i 'Punti verde Cup' all'ospedale di Perugia

Hanno preso il via, all'ospedale di Perugia, le nuove modalità di pagamento elettronico e di ritiro referti, 24 ore su 24, nei moderni totem, denominati "Punti verdi Cup", posizionati nella hall dell'ingresso principale e nella piastra ambulatoriale al blocco P, piano zero.

Il Punto verde Cup è un sistema di pagamento elettronico delle prestazioni già prenotate a Cup, sia in regime istituzionale, quindi per pagare il ticket, sia in regime di libera professione, pagamento di una fattura. Per effettuare l'operazione basterà posizionare nel lettore ottico del totem la propria tessera sanitaria e il promemoria della prenotazione Cup oppure digitare i dati richiesti nello schermo touch screen.

Il nuovo sistema aderisce alla piattaforma PagoPa, la piattaforma digitale per i pagamenti della pubblica amministrazione, che consente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno.

Altra importante novità del Punto verde Cup - riferisce una nota dell'azienda ospedaliera - è la possibilità di ritirare i referti delle prestazioni sanitarie effettuate in ospedale; una volta digitati i pin personali di accesso il referto potrà essere salvato nella propria chiavetta usb oppure stampato in loco.

"Grazie a questi nuovi servizi, seguendo poche e semplici indicazioni, - afferma nella nota Giuseppe De Filippis, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia - il cittadino potrà evitare code e inutili attesa e usufruire del servizio tutti i giorni h 24. I Punti verde Cup vengono incontro anche alle esigenze di quelle persone che non hanno ancora la propria identità digitale con Spid o che non hanno la possibilità di collegamenti internet al proprio domicilio. Nel giro di pochi mesi implementeremo altri servizi nei totem come il pagamento dei ticket dei codici bianchi che accedono al pronto soccorso".

Rimangono invariati gli orari e le attività svolte dai punti Cup posizionati dentro l'ospedale di Perugia: Cup centrale, ingresso esterno dal parcheggio Gambuli (percorso verde interno), dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 (orario continuato) e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00; Punto Cup pronto soccorso, ingresso principale da piazzale Menghini, tutti i giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20,00.

Qui di seguito i link ai siti web per la consultazione e per la prenotazione e pagamento on line: https://www.ospedale.perugia.it/pagine/punti-cup https://cup.regione.umbria.it/cup/.



