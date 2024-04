Lc3 Trasporti con Edison Energia per una logistica green

Logicompany 3 (Lc3 Trasporti), società che opera nel settore della logistica sostenibile, e Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a imprese e privati e servizi a valore aggiunto per il segmento retail, annunciano la prosecuzione e l'ampliamento della loro collaborazione volta a promuovere la riduzione dell'impatto ambientale dei mezzi di trasporto merci dell'azienda di Gubbio per tutto il 2024 grazie al Bio-Gnl e all'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Un accordo strategico che ha un triplice obiettivo: ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti della flotta Lc3, dirette e indirette, valorizzare la sostenibilità del trasporto merci su strada e sostenere progetti di economica circolare.

"Il prosieguo e l'ampliamento della partnership di Lc3 Trasporti con Edison Energia per la fornitura di Bio-Gnl proveniente da fonti biologiche ed energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili ribadisce l'impegno verso la piena decarbonizzazione delle nostre attività di trasporto pesante su strada, in vista del raggiungimento degli obiettivi di net zero carbon fissati dall'azienda per il 2040, con dieci anni d'anticipo rispetto alle direttive europee", spiega Michele Ambrogi, presidente di Lc3 Trasporti.

"Attraverso l'accordo strategico con Edison Energia, Lc3 Trasporti potrà avvalersi di un'ulteriore spinta in questa direzione per continuare a guidare la transizione ecologica nel settore della logistica pesante", afferma Davide Macor di Edison Energia. "LC3 Trasporti e Edison Energia - aggiunge - condividono la visione di un futuro in cui la mobilità su strada sia ecologicamente sostenibile"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA