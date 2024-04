Al Festival dei Due Mondi 'La musica è un gioco da ragazzi'

Quest'anno Spoleto si prepara al Festival già dal mese prossimo con un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli: sabato 18 e domenica 19 maggio alle 16.30 il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ospita i concerti per bambini e famiglie del progetto "La musica è un gioco da ragazzi".

Un'iniziativa didattico-musicale per la scuola primaria ideata dalla Fondazione Festival dei Due Mondi insieme all'Orchestra da Camera di Perugia, con la voce recitante di Enrico Bindocci, per guidare i piccoli spettatori alla scoperta di alcuni capolavori del repertorio classico: l'Histoire du Soldat di Igor Stravinskij e Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn.

I biglietti sono già in vendita sul sito www.festivaldispoleto.com, tramite il Call Center al numero +39 0743 776444 o recandosi presso i punti vendita a Spoleto: Festival Box Office & Merchandising in via Saffi, 12 e il Box Office Vivaticket in viale Trento e Trieste, 78.

La musica è un gioco da ragazzi - spiegano i promotori - rientra nel progetto "Il Festival siamo noi" giunto quest'anno alla sua 14/a edizione, dedicato ai bambini delle scuole primarie del territorio con un programma articolato di attività, dentro e fuori la classe, per avvicinarsi alla musica in modo divertente e originale fin dall'infanzia. Un percorso a tappe, condiviso con gli insegnanti.

Il Festival dedica ampio spazio alla programmazione per i più piccoli: oltre agli appuntamenti di La musica è un gioco da ragazzi, la sezione Due Mondi Kids include quattro spettacoli della rassegna La MaMa Spoleto Open.



