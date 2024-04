La 'Festa del tulipano' a Castglione del Lago

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 11 APR - Centocinquanta volontari e tre mesi di lavoro per la nuova edizione, la 54/a della "Festa del tulipano", che, grazie anche alla rinnovata collaborazione con l'associazione "I Borghi più belli d'Italia", torna a Castglione del Lago dal 25 aprile al primo maggio.

Al centro della manifestazione - presentata nella sede dell'Anci a Roma - quattro carri di 2,5 metri di larghezza per oltre 10 metri di lunghezza, che saranno interamente ricoperti con oltre un milione di petali ricavati da circa 150.000 tulipani, in arrivo da collaborazioni consolidate con aziende italo-olandesi. Sfilando per le vie e le piazze del centro storico insieme a gruppi folkloristici, bande musicali e svariate attrazioni, interpretando il tema dell'anno "L'acqua nei borghi più belli d'Italia", i carri rappresenteranno le tradizioni di borghi caratteristici di altrettante regioni: per il Piemonte la comunità di Orta San Giulio per la Lombardia Gardone Riviera; per il Lazio il territorio di Nemi; infine, la medievale cittadina umbra di Bevagna per un singolare scambio culturale con la rievocazione storica del "Mercato delle Gaite".

I carri sono grandi strutture in ferro e legno che possono raggiungere un'altezza anche di sei metri progettate dall'architetto Jacopo Mechelli e rese possibili dal lavoro di decine di persone (elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici) tutte del posto.

Le parate sono previste giovedì 25 e domenica 28 aprile e nella serata di martedì 30 in una suggestiva versione "by night".

"Si tratta di una grande prova di fratellanza e senso della comunità - ha detto il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico - che costituisce i giusti presupposti per un'operazione di marketing territoriale fondamentale per il nostro territorio.

La festa, cresciuta esponenzialmente negli anni, è per noi un grande motivo di orgoglio".

"Per il nostro ente, che è prossimo ai 30 anni di attività - ha affermato la direttrice il direttore del Gal Trasoimeno-Orvietano, Francesca Caproni - l'obiettivo di sostenere la Festa del tulipano era prioritario perché incarna perfettamente la mission di comunicare il territorio e accompagnare le idee giuste che, grazie ad un grande lavoro di squadra, consentono a questa zona dell'Umbria di eccellere in ambito turistico e sociale".

Il presidente di "Eventi", Marco Cecchetti, ha illustrato i dettagli di una manifestazione che "rappresenta la festa di una comunità capace di unire tantissime forze e valorizzare gli elementi caratteristici della nostra terra: dalla genuinità della gente alle produzioni più tipiche della zona, non solo in campo eno-gastronomico". Il presidente di Confcommercio Trasimeno, Mirko Salvi, ha sottolineato "la grande opportunità offerta da questa manifestazione per tramandare tanto le tradizioni del borgo con tutte le proprie risorse, quanto l'importanza di tutte le aziende e le imprese locali che di anno in anno testimoniano una crescita costante a braccetto con i flussi turistici e la capacità ricettiva delle strutture presenti".

Il programma (scaricabile dal sito internet www.festadeltulipano.com) è ricco di eventi collaterali. A cominciare, dalla quinta edizione del "Trasimeno Rosé Festival", con il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno, o il "Giardino dei tulipani" e la "Fiera del fiore" (giovedì 25 e domenica 28 aprile e mercoledì 1 maggio) in cui i produttori e coltivatori sfoggeranno nei propri stand le più svariate tipologie di piante e fiori recisi.

I bambini sono attesi anche nell'area del "Poggio" che si affaccia sul Trasimeno dove sarà allestita un'area giochi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA