Cucinelli scala 208 posizioni nella classifica dei più ricchi al mondo

Scala più di 200 posizioni, 208 per la precisione, Brunello Cucinelli nella classifica di Forbes sui più ricchi al mondo. Che fa una somma dei dati di patrimonio al 31 dicembre insieme al valore delle azioni all'8 marzo.

Cucinelli è al 697/o posto al mondo con un patrimonio di quattro miliardi e mezzo di dollari. Lo scorso anno era alla posizione 905 con 3,2 miliardi.

In ambito italiano l'imprenditore è 23/o ma in realtà considerando gli ex aequo si colloca alla posizione 13.



