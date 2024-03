Protesta dei lavoratori della distribuzione per il contratto

Due presidi di protesta sono stati attuati, a Corciano e a Terni, da lavoratrici e i lavoratori della distribuzione che denunciano di essere da quattro anni senza rinnovo del contratto. Non piccoli negozi, ma "giganti del commercio" si legge in una nota della Cgil secondo la quale alle proteste hanno partecipato centinaia di lavoratrici e lavoratori.

"Con un'inflazione a due cifre e il contratto fermo al 2019 - hanno spiegato i sindacati - i dipendenti di queste aziende hanno perso qualcosa come il 17% del loro potere d'acquisto. Ma Federdistribuzione, a differenza di tutte le altre associazioni datoriali di settore che hanno rinnovato i loro contratti, si ostina a non voler riconoscere un giusto adeguamento salariale, se non scambiandolo con ulteriore precarizzazione e flessibilità del lavoro".



