A Perugia lavoratori dei musei in stato di agitazione

A Perugia lavoratori dei servizi museali comunali in stato di agitazione. A pochi giorni dall'affidamento del nuovo appalto alla cooperativa bolognese Le Macchine Celibi, la Filcams Cgil ha organizzato un presidio a Palazzo della Penna.

"Parte del personale sia a tempo determinato che indeterminato non è stato riassorbito", ha spiegato Marta Melelli (Filcams Cgil). "Oltretutto il Comune di Perugia ha avallato l'applicazione di un errato contratto che si riferisce al settore delle pulizie e sanificazioni, non certo al settore culturale", ha aggiunto Melelli nel suo intervento durante la protesta. Al termine l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano, nel porticato del polo museale, ha incontrato insieme ai tecnici dell'ente i sindacati ed i lavoratori. "C'è rammarico ma anche volontà di dialogare con l'azienda, apprezziamo quello che avete fatto e per questo vogliamo un dialogo".

Il nuovo appalto, passato per una gara da quasi 2,7 milioni, prevede la gestione per sei anni della Cappella di San Severo, Museo civico di Palazzo della Penna, Complesso templare di San Bevignate ed ex Fatebenefratelli. La gara è stata indetta dopo l'uscita di scena di Munus srl nel 2023 e la conseguente chiusura al pubblico dei poli. La situazione era stata tamponata con l'affidamento alla Società cooperativa culture, poi lo scorso dicembre è stato pubblicato il bando di gara, cui ha risposto solo la coop bolognese.

La Filcams Cgil ricorda "che nel giugno 2023 erano presenti in servizio 20 lavoratori" tra tempo determinato, indeterminato e contratto intermittente. "Nel passaggio in urgenza ne furono reintegrati dieci, furono lasciati fuori i lavoratori del servizio bar di Palazzo della Penna". Ora il nuovo appalto ha portato al reintegro "di sole sei persone".

Al presidio hanno preso parte i lavoratori rimasti senza lavoro. "Chiediamo il riassorbimento di tutti e anche condizioni lavorative migliori, facciamo un appello a Le Macchine Celibi e al Comune", ha detto Giulia Falistocco, operatrice museale. "Al complesso di San Bevignate - ha aggiunto - ho lasciato il cuore.

Abbiamo una buona formazione, siamo innamorati delle opere che contengono questi musei".



