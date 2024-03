Tesei, l'Ast ci ha annunciato ulteriori nuove assunzioni

"Le interlocuzioni e il confronto tra le varie parti coinvolte e la serietà del Gruppo Arvedi hanno portato all'ottima risoluzione della vicenda dei 33 lavoratori ex Tct in cassa integrazione che saranno assunti da Acciai speciali Terni": lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei con un post su Facebook. "L'Ast inoltre continua a mettere in atto una visione di sviluppo del sito industriale più importante della nostra Regione informandomi anche di ulteriori nuove assunzioni" ha aggiunto.

"Il 28 siamo stati convocati a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per un nuovo tavolo sull'accordo di programma, tassello fondamentale, e in dirittura d'arrivo, per la crescita di Ast" ha comunicato ancora Tesei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA