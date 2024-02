Bartoccini Perugia vince coppa Italia A2 volley donne

Perugia regina della Coppa Italia di pallavolo. Dopo il successo in quella maschile della Sir Susa Vim è infatti arrivato quello della Bartoccini Fortinfissi nella competizione di Serie A2 femminile. Nella finale del torneo disputata all'Allianz Dome di Trieste le umbre si sono aggiudicate la competizione superando 3 a 0 la Futura Giovani Busto Arsizio (25-22 il parziale di tutti i set).

La partenza delle umbre è stata però in salita - si legge in una nota diffusa dalla società -, con le avversarie brave ad ingranare meglio. Sirressi e compagne hanno però cominciato a lottare pallone su pallone e si sono rese protagoniste di una grande rimonta nel primo set.

Anche nella seconda frazione di gioco Busto è sembrata partire meglio, ma Perugia ha ribattuto colpo su colpo dando la zampata decisiva con Montano.

Nel terzo set la Bartoccini Fortinfissi è apparsa ancora più determinata nel raggiungere l'obiettivo. Al match point ha chiuso Ricci, che alla vigilia ha festeggiato il compleanno.

Azzeccati i cambi di coach Giovi, bravo a chiamare Viscioni e Messaggi dalla panchina nel momento giusto. "Ma brave - sottolinea la società - tutte le ragazze, anche quelle che non sono entrate in campo, sempre sul pezzo e in lotta su ogni singolo pallone".

Festa grande a fine gara sotto lo spicchio dei quasi 200 tifosi giunti da Perugia.



