Sir Perugia conquista la Coppa Italia di pallavolo maschile

Nuovo trofeo per la Sir Susa Vim Perugia che all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) ha conquistato la Coppa Italia di pallavolo maschile. La squadra dell'allenatore coach Angelo Lorenzetti, nella gara decisiva della final four, ha battuto in rimonta 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-23) la Mint Vero Volley Monza, che era alla sua prima finale.

Per Perugia, che sabato in semifinale aveva battuto Milano in cinque set, è il quarto titolo nella manifestazione tricolore dopo le vittorie maturate nel 2018, 2019 e 2022.

Nella stagione in corso si tratta invece del terzo trionfo per il club che ha già conquistato la Supercoppa ed il Mondiale per Club.

Fino a questo momento Perugia, quest'anno fuori dalla corsa alla Champions league, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Resta adesso aperta la lotta per lo scudetto.

Intanto il palmares societario sale a quota dodici titoli.





