Pallavolo: La finale di Coppa Italia è Monza-Perugia

Un primo set impeccabile e un recupero nel quarto incredibile non sono bastati ad Allianz Milano per staccare il biglietto della finale della Del Monte Coppa Italia contro la Sir Susa Vim Perugia, che vince per 3-2 (20-25, 25-23, 25-15, 23-25, 15-11).

Dopo i cinque set tra Monza e Trento, vinti dai brianzoli, sfuma così il derby lombardo. Servono 2 ore e 7 minuti per scegliere la seconda finalista del trofeo nazionale davanti agli oltre 7mila dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Percentuali stellari per Allianz Milano nel primo set, Perugia non è da meno, ribalta, passa avanti, ma quando crede di avere chiuso nel quarto ecco il colpo di coda di Ishikawa e compagni.

Si va alla coda del tie-break dove gli umbri mettono quel qualcosa in più che serve per la qualificazione.

Applausi a scena aperta ad ogni modo anche per Allianz Milano che ha dato veramente tutto quello che aveva in questa partita.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA