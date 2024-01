Laureti, Ceri esposti a Strasburgo orgoglio per tutta Umbria

"I Ceri mezzani esposti al Parlamento europeo, l'esibizione degli sbandieratori e la delegazione di Gubbio a Strasburgo, un grande orgoglio per la tutta la comunità umbra. Si coronano così le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della scelta dei Ceri quale simbolo della Regione Umbria e lo si fa in Europa a conferma di quanto sia importante il legame fra il nostro territorio e l'Unione, che nella valorizzazione delle identità e delle comunità locali deve investire sempre di più": a sottolinearlo è l'europarlamentare del Pd Camilla Lureti. "Già nei mesi scorsi, con la mostra della Giostra della Quintana di Foligno, allestita a Bruxelles, l'Umbria si era resa protagonista al Parlamento Ue.

La nostra forza è proprio in quel patrimonio storico e culturale, nel valore di una tradizione che parla anche all'oggi" aggiunge.

Laureti ha preso parte alle celebrazioni a Strasburgo, insieme alla collega Francesca Peppucci, incontrando il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, le rappresentanze delle Famiglie dei Ceri, dell'Università dei Muratori, del Maggio eugubino, dell'associazione eugubini nel mondo, l'assessore alla Cultura e ai Gemellaggi Giovanna Uccellani, il sindaco di Thann e una delegazione del Comune gemellato con Gubbio.



