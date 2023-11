Vento a 157 chilometri orari sull'Appennino umbro

Ha toccato i 157 chilometri orari a Forca Canapine, sull'Appennino umbro, il vento che sta interessando l'Umbria. A rendere noto il dato è l'assessore regionale alla Protezione civile, Enrico Melasecche, che è costantemente aggiornato anche sull'evolversi della situazione tramite la sala operativa i Foligno. Non vengono segnate al momento criticità per la popolazione.

Melasecche ha parlato di "vento molto forte" registrato nella primissima mattinata di domenica. "Ha toccato - ha aggiunto - 84 chilometri orari a Piediluco ed Acquasparta, 72 a Passignano sul Trasimeno e Città di Castello".

L'assessore ha annunciato - in una nota della Regione - che la perturbazione "sta velocemente spostandosi a sud e le previsioni, sia per le precipitazioni che per le raffiche di vento, indicano un notevole calo".

Dal Centro di protezione civile di Foligno, dopo aver parlato con i sindaci dei territori umbri dove si sono registrate criticità, di Assisi, Gualdo Tadino e Bastia Umbra, oltre che con il responsabile dei rapporti istituzionali dell'Enel per i il ripristino dell'energia elettrica a circa 300 famiglie nel comune di Assisi, Melasecche si è recato al centro operativo comunale di Assisi dove ha incontrato la sindaca Stefania Proietti ed i tecnici, compresi quelli regionali del Servizio di mitigazione del rischio idrogeologico. "Per fare il punto sulla situazione - riferisce l'assessore -, verificare i danni e predisporre le misure indispensabili per fronteggiare nella maniera più efficace tali situazioni, a cominciare dalla legge regionale sulla protezione civile di cui si avverte sempre più la necessità in considerazione della frequenza con cui questi fenomeni si stanno verificando anche sul nostro territorio".



