Diversi alberi caduti a Orvieto a causa del forte vento

Alberi caduti a Orvieto a causa del forte vento. Le piante - come spiega il Comune in un post di Facebook - hanno ceduto lungo il percorso dell'anello della Rupe, in piazza Cahen, in via delle Acacie a Ciconia, in località Ulivella a Sugano, a Rocca Ripesena e San Faustino a Morrano. Ed è stata transennata anche un'area nei pressi di Porta Romana dove alcuni frammenti di tufo sono caduti sulla strada.

Le squadre del Centro servizi manutentivi del Comune e della Protezione civile di Orvieto sono intervenute per la messa in sicurezza delle aree interessate e per la rimozione delle piante cadute. Sul posto anche polizia locale, vigili del fuoco e tecnici Enel.

A scopo precauzionale sono stati chiusi gli accessi all'anello della Rupe.



