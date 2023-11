A Prato la colonna mobile della protezione civile umbra

È stata indirizzata a Figline di Prato, in uno dei centri toscani maggiormente colpiti dalle alluvioni, ed è già pienamente operativa la squadra della Protezione civile umbra, partita nella tarda mattinata di sabato dal Centro regionale di Foligno per dare il proprio contributo alla macchina dei soccorsi. A darne notizia è l'assessore regionale alla Protezione civile, Enrico Melasecche, rinnovando plauso e apprezzamento per l'operato dei soccorritori.

La colonna mobile umbra, coordinata dalla dirigente del servizio regionale di Protezione civile, Stefania Tibaldi, è composta da quattro funzionari e da 30 volontari di sette organizzazioni di volontariato umbre: Pietralunga Anteo, Monteleone di Orvieto Gruppo Comunale, Spoleto Avcc, Piegaro Valnestore, Rosa dell'Umbria di Todi, Foligno "Città di Foligno", Bastia Umbra Gruppo Comunale.

"Tecnici e volontari, attrezzati con motopompe idrovore, idropulitrici, moduli per il lavaggio e mezzi movimento terra, sono stati immediatamente impiegati a supporto della popolazione toscana colpita dall'evento calamitoso. Si stanno effettuando inoltre sopralluoghi insieme ai tecnici locali per far fronte innanzitutto alle esigenze impellenti delle famiglie in difficoltà" ha spiegato Melasecche in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA