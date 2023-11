Di nuovo esondato un torrente nella zona di Assisi

Ancora danni per il maltempo in provincia di Perugia dove comunque i vigili del fuoco non segnalano pericoli per le persone.

Le maggiori "criticità" vengono segnalate nella zona di Assisi, dove il torrente Tescio ha di nuovo esondato nell'area di Pian della Pieve e del Bosco di San Francesco, causando frane. Nessun pericolo per le persone, riferiscono sempre i vigili del fuoco.

I pompieri stanno fronteggiando in provincia di Perugia più di 130 tra interventi in coda e chiamate "differibili da gestire". La maggior parte per piante cadute e pericolanti. La "zone di emergenza" è stata individuata tra Perugia, Assisi, Foligno, Todi, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Spoleto, Giano dell'Umbria, Città della Pieve.



