Incidente stradale a Perugia, un uomo in gravi condizioni

Un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto venerdì mattina a Perugia.

L'incidente è accaduto - per cause in corso di accertamento - lungo la strada provinciale 170 di Maestrello, frazione del capoluogo umbro. Coinvolti un camion e un'auto, che in seguito all'impatto è andata fuori strada, finendo nella scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cavour, che hanno soccorso ed estratto il ferito dalle lamiere in collaborazione con il 118. Le sue condizioni, come detto, secondo le prime informazioni degli stessi vigili del fuoco, sono gravi.



