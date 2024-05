La Perla Manufacturing in amministrazione straordinaria

La Perla Manufacturing è stata posta in amministrazione straordinaria. Il provvedimento di 13 pagine è stato depositato ieri sera in cancelleria dal Tribunale di Bologna. La giudice delegata è Alessandra Mirabelli, subentrata a Maurizio Atzori che si è astenuto. I commissari straordinari sono Francesco Paolo Bello, Francesca Pace e Giancluca Giorgi. La Perla Manufacturing, che occupa poco più di 200 dipendenti, è la società produttrice del gruppo La Perla: le sue quote sono di proprietà di La Perla Global Management Uk, la società di diritto inglese che controlla il marchio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA