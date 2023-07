Incinta, la fede nuziale le fa gonfiare il dito. Ricorre ai vigili del fuoco

Si è recata dai vigili del fuoco di Gaifana, nell'alta Umbria, per togliere due anelli al dito, gonfio, una donna in gravidanza accompagnata dal marito che grazie all'impiego di apposite attrezzature ha visto rapidamente risolto il problema.

La coppia, entrambi della zona, si sono presentati nel tardo pomeriggio in caserma per togliere gli anelli. Tra cui una fede nuziale. Il dito estremamente gonfio - riferiscono i vigili del fuoco - non permetteva infatti di rimuovere i monili, descritti come di grande spessore.

Con l'ausilio di un attrezzo multifunzione i vigili del fuoco sono quindi riusciti a tagliare gli anelli e a toglierli.

I vigili del fuoco non hanno indicato particolari motivi per il gonfiore del dito ma sull'alta Umbria come sul resto della regione oggi è stata una giornata particolarmente calda.



