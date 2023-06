Nuovo record storico 'superato' per l'aeroporto dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Ancora un record storico "superato" per l'aeroporto internazionale dell'Umbria che a maggio ha fatto registrare 57.025 passeggeri transitati, superando il dato registrato "appena un mese prima". Lo ha sottolineato la società di gestione dello scalo, ricordando la riattivazione dei voli British Airways da e per Londra Heathrow e dei collegamenti Transavia da e per Rotterdam.

Il raffronto con maggio 2022 - è detto in un comunicato dell'aeroporto - "evidenzia una crescita del +53% per quanto riguarda il traffico passeggeri, a cospetto di un +1% registrato sui movimenti aerei (627 rispetto ai 623 del 2022) imputabile ad un incremento dei voli di linea e ad un lieve calo dei voli di aviazione generale". "Un dato che rende ancora più straordinario - prosegue la nota - l'incremento dei passeggeri, grazie a riempimenti degli aeromobili costantemente in crescita. Rispetto al maggio 2019 (periodo pre-covid), l'aumento del traffico passeggeri evidenzia un +166%, con un +110% relativo ai movimenti aerei. Per quanto riguarda i primi cinque mesi dell'anno, sono stati 173.627 i passeggeri transitati (+83% sul 2022 e +125% sul 2019) e 1.986 i movimenti aerei (+12% sul 2022 e +61% sul 2019). Si evidenzia inoltre il grande successo della nuova rotta Ryanair da/per Cracovia, che si piazza al primo posto per quanto riguarda le migliori performance di riempimento (con un load factor di circa il 90%), seguita da Catania e Barcellona. Londra si conferma la destinazione che ha generato più traffico, con oltre 10.000 passeggeri e 10 frequenze settimanali (7 operate da Ryanair su Stansted, 3 da British Airways su Heathrow)". (ANSA).