Diminuiti 5,2 per cento ricoverati Covid ultima settimana

(ANSA) - PERUGIA, 08 DIC - Sono diminuiti del 5,2 per cento nell'ultima settimana i ricoverati positivi al Covid in Umbria, ora 225, 118 dei quali nei reparti dedicati. Cinque i posti occupati nelle terapie intensive, più 12,9 per cento. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione.

Crescono dello 0,4 per cento gli attualmente positivi, 4.294 all'8 dicembre. I guariti, sempre nell'ultima settimana, fanno segnare più 0,5 per cento come il totale dei casi confermati.

Salgono dello 0,3 per cento i morti, ora 2.282.

Sostanzialmente stabile l'andamento dei tamponi antigenici e di quelli molecolari cresciuti del 0,3 e 0,1 per cento. (ANSA).