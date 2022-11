Sinergia tra museo della ceramica di Deruta e Narni sotterranea

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - Deruta e Narni unite per la promozione turistica e la valorizzazione del museo regionale della ceramica e del sito archeologico di Narni sotterranea. La sinergia è stata avviata con la firma di una convenzione, della durata di tre anni, alla presenza dei sindaci Michele Toniaccini (Deruta) e Lorenzo Lucarelli (Narni). A rappresentare le due realtà museali anche Francesco Mancini, direttore del museo della ceramica e, per l'associazione Culturale Subterranea di Narni, la presidente Annamaria Loretani e Roberto Nini.

"È l'inizio di un percorso di valorizzazione dei nostri beni culturali, un cammino di condivisione, promozione e apertura dei territori", ha detto Toniaccini. Per Lucarelli si tratta anche di "un primo passo per includere anche altre realtà".

La convenzione, definita come "una chiave unica per aprire la porta di due patrimoni diversi tra loro", avvia una promozione integrata dell'offerta turistica e culturale e delle produzioni tipiche del territorio sotto il profilo artigianale e naturalistico.

Nel protocollo è anche prevista, fra le varie cose, la possibilità di valutare promozioni reciproche nella vendita dei biglietti di ingresso. I due Comuni hanno sottolineato il valore di un "cammino di messa a sistema delle eccellenze oltre i confini geografici e politici, con arte, cultura e musica che uniscono diverse realtà che devono essere messe in rete dalle istituzioni". Nell'occasione della firma del protocollo a Perugia, nella sede della Provincia, il sindaco di Deruta ha annunciato che l'ente "sta lavorando ad un nuovo progetto di valorizzazione delle cavità ipogee della città". (ANSA).