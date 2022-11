Foligno ottiene la qualifica di "Città che legge"

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 24 NOV - Foligno è tra i Comuni italiani che hanno ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il biennio 2022-2023 dimostrando di avere i requisiti richiesti dall'avviso del giugno scorso promosso da ministero della Cultura e "Centro per il libro e la lettura", d'intesa con l'Anci.

Tra i requisiti, novità rispetto ai bienni precedenti, anche l'aver già stipulato un "Patto per la lettura", coinvolgendo le realtà del territorio.

Il "Centro per il libro e la lettura", in accordo con l'Anci, intende promuovere e valorizzare con la qualifica di "Città che legge" le amministrazioni comunali impegnate a "svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio".

Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica 2022-2023 è riservata la partecipazione all'omonimo bando di finanziamento "Città che legge" per progetti meritevoli che abbiamo come obiettivo la promozione del libro e della lettura. (ANSA).