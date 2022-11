Nestlé investe 7,5 mln su Perugina per nuovi prodotti

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - In arrivo per la Perugina un investimento di circa 7,5 milioni di euro per una nuova linea che produrrà tutta una serie di prodotti innovativi a marchio Kit Kat e Galak. Ad annunciarlo Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Gruppo Nestlé in Italia e portavoce Osservatorio Abie. Il quale ha spiegato che l'obiettivo è di dare "un ulteriore rinforzo al ruolo di Perugina come fabbrica europea".

La notizia è arrivata a margine della presentazione del report "Le imprese estere in Italia: il ruolo nelle economie regionali - La regione Umbria", redatto dall'Osservatorio imprese estere dell'advisory Board investitori esteri (Abie) di Confindustria e presentato questa mattina in un incontro presso lo stabilimento Nestlé Perugina a S. Sisto di Perugia.

Parlando proprio di Perugina, Travaglia ha poi ricordato che il Gruppo Nestlé "ha investito molto in passato e continuerà a farlo". "Perché siamo contenti del ruolo europeo che questa fabbrica è riuscita a guadagnarsi con il lavoro di tutti" ha aggiunto.

"Perugina, che rappresenta per l'Umbria lo 0,62% del Pil, è importante non solo per il gruppo Nestlé in Italia - ha concluso Travaglia - ma perché rappresenta l'hub internazionale del cioccolato per quanto riguarda il nostro gruppo in Europa".

