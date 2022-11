Tesei, in Umbria ora condizioni per fare bene impresa

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - "In Umbria si può fare bene impresa, ci sono oggi le condizioni": è il messaggio che la presidente della Regione Donatella Tesei ha lanciato durante la presentazione del report "Le imprese estere in Italia: il ruolo nelle economie regionali", redatto dall'Osservatorio imprese estere dell'Advisory board (Abie) di Confindustria e presentato stamani nello stabilimento Nestlé Perugina a S. Sisto di Perugia. "L'Umbria non si sarebbe dovuta trovare nella condizione di come era prima del 2019 perché un conto è partire da condizioni normali, un conto da quelle che ho trovato. Ma ora la regione è più forte di prima, ha creato le condizioni per affrontare anche le difficoltà del momento e che sono frutto di un grande lavoro di squadra" ha aggiunto.

Per Tesei quindi "è importare creare le condizioni affinché anche le multinazionali, che producono positive ricadute in termini di occupazione, innovazione e trasferimento tecnologico sull'intera regione, trovino un terreno fertile per insediarsi in Italia e in Umbria". "Come Regione - ha poi affermato - stiamo lavorando, per quello che è di nostra competenza, affinché tali condizioni siano soddisfatte, attraverso, ad esempio, il miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali, nonché perseguendo quell'imprescindibile processo che porti ad una vera transizione ecologica".

Tesei che infine ha ribadito la centralità dell'impresa nell'azione del suo governo regionale. "Siamo convinti - ha detto - che il pubblico deve porre in essere tutte le condizioni abilitanti per fare impresa perché senza industria e impresa non c'è lavoro". (ANSA).