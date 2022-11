Fioroni, grande soddisfazione per investimento su Perugina

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - "Apprendiamo con grande soddisfazione l'annuncio fatto dall'amministratore delegato di Nestlé Italia Marco Travaglia di un investimento di 7,5 milioni di euro finalizzato all'installazione di una nuova linea di produzione presso lo stabilimento Perugina di San Sisto e che entrerà in funzione a partire dal 2024": è quanto afferma l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni.

"Una notizia importante a conferma della centralità dello stabilimento di San Sisto nella geografia produttiva del Gruppo Nestlé e che rappresenta un elemento di forte rafforzamento della presenza nel territorio e il consolidamento dei livelli occupazionali" aggiunge.

"Ci auguriamo - auspica Fioroni - possa essere foriero di nuovi investimenti ed in grado di consolidare l'impatto occupazionale, nei confronti dei quali la Regione cercherà di favorire un terreno fertile e ricettivo. Si conferma la capacità del territorio regionale di essere attrattivo di investimenti da parte di multinazionali che, come Nestlé, che hanno deciso di insediare in Umbria hub produttivi d'eccellenza, capaci di trasferire al tessuto economico locale - conclude Fioroni - concreti benefici, attraverso il rafforzamento di filiere direttamente o indirettamente collegate alla loro presenza".

(ANSA).