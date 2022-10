Avevano oltre 1 Kg di hascisc, arrestati due giovani

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 04 OTT - Sono stati trovati in possesso di oltre un chilogrammo di hascisc due italiani ventenni arrestati dai carabinieri dopo un breve inseguimento in auto, alla periferia di Spoleto.

I militari, hanno imposto l'alt un'autovettura che non si è però fermata e durante la fuga le due persone a bordo hanno lanciato dal finestrino uno zaino. Subito dopo l'auto si è fermata.

Nella zaino, recuperato dai carabinieri, è stato trovato un chilo di hascisc diviso in panetti. Durante le successive perquisizioni personali, veicolare e domiciliare, sono stati trovati altra sostanza stupefacente, materiale utilizzato per il confezionamento della droga, un bilancino e un coltello per il taglio della stessa. (ANSA).