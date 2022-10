La polizia intensifica i controlli per la festa di S. Francesco

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - In vista del prossimo 4 ottobre, giorno in cui ad Assisi verrà celebrata la festa di San Francesco, patrono d'Italia, con le tradizionali cerimonie che richiameranno migliaia di fedeli, pellegrini e turisti provenienti da tutto il territorio nazionale, il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha previsto un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio.

Quest'anno la celebrazione vedrà anche la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre alla consueta presenza di autorità politiche e istituzionali di rilievo.

I controlli inizieranno a partire da domenica e, oltre ai luoghi interessati dall'evento, verranno estesi alle località con maggiore afflusso turistico, quali la Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara e San Rufino.

Il monitoraggio verrà intensificato anche a Santa Maria degli Angeli.

Le attività di controllo, vedranno impiegate le volanti dell'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e dalle pattuglie in borghese che effettueranno un attento monitoraggio del territorio anche per prevenire i furti in abitazione.

Le verifiche interesseranno anche i pubblici esercizi e i locali di pubblico spettacolo della zona, con posti di controllo nelle maggiori direttrici cittadine, nelle frazioni e nei Comuni limitrofi, anche al fine di scongiurare condotte pericolose alla guida e l'eccessivo consumo di alcol.

Infine, verrà attenzionata anche l'area della stazione ferroviaria e degli autobus, per monitorare i flussi in entrata e in uscita nella città.

Il piano di prevenzione vede inoltre una particolare intensificazione dei controlli in tutti i parchi pubblici, le aree verdi e le passeggiate presenti nella città di Assisi, a partire dal Parco Regina Margherita, sino ad arrivare alla passeggiata presso il bosco di San Francesco. (ANSA).