In Umbria affluenza al voto maggiore media italiana

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - L'Umbria fa meglio della media italiana per quanto riguarda l'affluenza al voto ma con un dato comunque inferiore rispetto alla precedente consultazione. E' quanto dicono i primi numeri sul sito del Viminale.

Alla Camera l'affluenza alla chiusura dei seggi è stata di poco inferiore al 69 per cento contro un dato italiano di poco superiore al 64 ma nettamente inferiore al 78,82 della precedente tornata.

Scenario analogo al Senato dove i votanti fiorano il 69 per cento, più del 64 per cento circa del dato nazionale ma meno del 78,15 delle precedenti politiche. (ANSA).